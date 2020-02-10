Из-за урагана «Сабина» в Чехии остались без электричества 280 тысяч человек

Без электричества из-за урагана «Сабина» в Чехии отсались 280 тысяч человек в Карловарском, Пльзеньском и Центрально-Чешском краях, а также и в Южной Чехии. На десятках участков железнодорожной сети из-за поваленных ветром деревьев остановлено движение поездов. Закрыты для посещений зоологические сады, кладбища, городские парки. В Либерецком крае администрация обратилась к родителям с просьбой не отправлять в понедельник детей в школы.

В ночное время, по данным метеорологов порывы ветра достигали скорости от 100 до 180 километров в час.