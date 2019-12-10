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Из-за трагедии в больнице Остравы премьер Чехии отменил визит в Эстонию

Катерина Айзпурвит
10-12-2019
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Из-за трагедии в больнице Остравы, где утром 10 декабря нападавший застрелил шестерых пациентов, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил запланированный визит в Эстонию, куда должен был вылететь во второй половине дня. Вместо этого председатель правительства отправился на место происшествия в Остраву.

В Таллине Андрей Бабиш должен был провести встречу с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и посетить военный аэродром Эмари, где базируются чешские ВВС, осуществляющие патрулирование воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО.

 
 
 
 
 
 
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