Из-за трагедии в больнице Остравы премьер Чехии отменил визит в Эстонию

Из-за трагедии в больнице Остравы, где утром 10 декабря нападавший застрелил шестерых пациентов, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил запланированный визит в Эстонию, куда должен был вылететь во второй половине дня. Вместо этого председатель правительства отправился на место происшествия в Остраву.

В Таллине Андрей Бабиш должен был провести встречу с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и посетить военный аэродром Эмари, где базируются чешские ВВС, осуществляющие патрулирование воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО.