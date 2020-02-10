Из-за сильного ветра отменяются авиарейсы

В первой половине дня в понедельник пражский Аэропорт имени Вацлава Гавела сообщил об отмене семи авиарейсов – в Цюрих, Мюнхен, Франкфурт, Дюссельдорф, Лондон, Амстердам, а рейс из катарской Дохи вместо Праги был направлен на посадку в Вене. Множество самолетов из-за погодных условий прибывает и отправляется с опозданием. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь аэропорта Катержина Павликова.