Из-за риска кибератак электронное голосование в закон о выборах вноситься не будет

Проект поправки к закону о порядке проведения выборов, который готовит МВД, не предусматривает введение электронной формы голосования из-за высокого риска кибернападений. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Петр Млсна, сейчас не существует инструментов, которые обеспечили бы стопроцентную защиту от хакеров.

Основным новшеством, которое планирует министерство, является введение вместо существующих двух дней одного дня голосования, которым станет пятница. Избирательные участки в этом случае будут открыты с 7 до 22 часов. Среди других готовящихся нововведений – возможность досрочного голосования, в понедельник или среду в течение недели, голосование по почте в случае пребывания за границей в ходе выборов в нижнюю палату парламента, в Европарламент и выборов президента республики. Также может быть отменена рассылка пакета бюллетеней на дом – граждане будут получать только список кандидатов.

Глава МВД Ян Гамачек ожидает, что проект поправки вызовет ожесточенные споры в парламенте, однако надеется, что она вступит в силу уже со следующего года.