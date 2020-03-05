Из-за распространения коронавируса с 5 марта прервано прямое авиасообщение между Чехией и Южной Кореей, а также северной частью Италии

В связи с решением чешского правительства, принимающего меры по ограничению распространения коронавируса, с 5 марта было временно прекращено прямое авиасообщение с городами северной части Италии, а также с Южной Кореей. Введение запрета означает отмену 50 рейсов за неделю.
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