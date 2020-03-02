Из-за распространения коронавируса российские гимнастки отказались от участия в Гран-при в Брно

В связи с распространением коронавируса российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе турнира Гран-при, который 7–8 марта пройдет в Брно. Как сообщила председательница Чешского союза современной гимнастики Бланка Млейнкова, из России пришло сообщение, что до середины апреля отменяются все поездки российских гимнасток за границу, в том числе в Брно.

Помимо россиянок, являющихся фаворитками соревнований, от участия оказалась сборная Румынии. Израильская команда готова приехать, если будет подтверждено отсутствие спортсменок из Италии. Соревнования в столице Моравии являются третьим этапом серии турниров Гран-при. Выступления гимнасток привлекают тысячи зрителей. В настоящее время подтверждено участие 27 спортсменок из 18 стран мира.