Из-за отъезда россиян президент советует присмотреться к китайским туристам

Президент Чехии Милош Земан, посетивший курортный город Карловы Вары, посоветовал региональным властям присмотреться к китайским туристам, которые могли бы возместить убыток россиян.

«Я знаю, что Карловы Вары частично покинули россияне. Я знаю, что вы задумались об их замене арабскими клиентами. Почему бы нет, если вам это нравится. Но, так как меня считают китайским агентом и потому, что я заметил увеличение потока к нам китайских туристов на 30%, то буду рад…, если они поедут не только в Чешский Крумлов, но остановятся также в Карловых Варах и их окрестностях», – сказал чешский президент. Президент Милош Земан также напомнил, что за китайскими туристами закрепилась слава, что они «платят намного лучше, чем россияне, и останавливаются на более продолжительный срок, чем россияне».