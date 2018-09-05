Из-за обвинений в сексуальных домогательствах известный чешский фотограф покинул влиятельное агентство

Фотограф Антонин Кратохвил, работавший с такими изданиями как Vogue, Rolling Stone и Newsweek, вышел из состава фотоагентства «VII», одним из основателей которого является. В июле 2018 г. агентство приостановило его членство и начало внутреннее расследование выдвинутых в отношении Кратохвила обвинений в сексуальных домогательствах.

Фотограф, категорически отрицающий все обвинения, объяснил свой уход «нежеланием отвечать на неприятные вопросы». О том, что Кратохвил вел себя недопустимо по отношению к женщинам, сообщал американский журнал Columbia Journalism Review (CJR) со ссылкой на свидетельства жертв сексуальных домогательств фотографа и других свидетелей.