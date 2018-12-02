Из-за обледенения на части территории Чехии введен наивысший уровень опасности

Катерина Айзпурвит
02-12-2018
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На части территории Пардубицкого края, в Южно-Моравском, Оломоуцком краях и в Высочине метеорологи повысили уровень опасности обледенения до максимально высокого. Жителям не рекомендуется не только выезжать на автомобилях, но даже передвигаться пешком. Предупреждение действует от 18 ч воскресенья, 2 декабря, до 12 с понедельника, 3 декабря.

Чешский гидрометеорологический институт предупреждает, что на границе Чехии и Моравии обледенение сохранится наиболее продолжительное время, а толщина льда в некоторых местах превысит 7 мм. Обледенение наблюдается и в других частях Чехии, однако уровень опасности там ниже.

 
 
 
 
 
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