Из-за обледенения на части территории Чехии введен наивысший уровень опасности

На части территории Пардубицкого края, в Южно-Моравском, Оломоуцком краях и в Высочине метеорологи повысили уровень опасности обледенения до максимально высокого. Жителям не рекомендуется не только выезжать на автомобилях, но даже передвигаться пешком. Предупреждение действует от 18 ч воскресенья, 2 декабря, до 12 с понедельника, 3 декабря.

Чешский гидрометеорологический институт предупреждает, что на границе Чехии и Моравии обледенение сохранится наиболее продолжительное время, а толщина льда в некоторых местах превысит 7 мм. Обледенение наблюдается и в других частях Чехии, однако уровень опасности там ниже.