Из-за неподтвердившихся подозрений в бомбе на борту полиция проверила самолет, прибывший в Прагу из Манчестера

Самолет со 183 пассажирами, прибывший в Прагу из Манчестера 16 декабря, в 18 ч 30 мин, был проверен полицией и пиротехниками. После того как во время рейса стюардесса обнаружила в туалете чертеж бомбы, командир экипажа передал сообщение об угрозе полиции.

При посадке никто не пострадал; воздушное судно приземлилось в штатном режиме. Пиротехники не обнаружили взрывчатых веществ при проверке самолета, багажного отсека и ручной клади. На время проверки в пражском аэропорту им. Вацлава Гавела были введены повышенные меры безопасности, которые около 11 ч вечера были отменены.