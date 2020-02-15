Архив передач

Из-за небольшого пожара из отеля в Праге было эвакуировано сто человек

Катерина Айзпурвит
15-02-2020
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Вечером 14 февраля из-за задымления, случившегося в результате небольшого пожара в подвале, свои номера пришлось покинуть около ста постояльцам отеля, расположенного в районе Прага-5. На месте работало несколько пожарных расчетов.

По данным пожарных, задымление произошло из-за возгорания изоляции в котельной, которое вскоре прекратилось. Около полуночи туристы смогли вернуться в свои номера.

 
 
 
 
 
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