Из-за небольшого пожара из отеля в Праге было эвакуировано сто человек

Вечером 14 февраля из-за задымления, случившегося в результате небольшого пожара в подвале, свои номера пришлось покинуть около ста постояльцам отеля, расположенного в районе Прага-5. На месте работало несколько пожарных расчетов.
По данным пожарных, задымление произошло из-за возгорания изоляции в котельной, которое вскоре прекратилось. Около полуночи туристы смогли вернуться в свои номера.
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