Из-за коронавируса жители Чехии стали проводить в интернете на 50 процентов больше времени

Жители Чехии в марте проводили во всемирной паутине на 50 процентов больше времени, чем в феврале. По данным NetMonitor, вследствие эпидемии коронавируса этот показатель достиг 24 часов и 35 минут. По сравнению с мартом прошлого года рост составил 30 процентов.
Увеличение интернет-трафика подтверждают и операторы. Вследствие его резкого роста, в частности, компания O2 увеличила скорость соединения с нынешних 300 Гбит/с до 500 Гбит/с и стала первой компанией, которая обеспечивает скорость передачи информации на уровне не менее 1 Тбит/с.
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