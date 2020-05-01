Архив передач

Из-за коронавируса жители Чехии стали проводить в интернете на 50 процентов больше времени

Тимур Кашапов
01-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Жители Чехии в марте проводили во всемирной паутине на 50 процентов больше времени, чем в феврале. По данным NetMonitor, вследствие эпидемии коронавируса этот показатель достиг 24 часов и 35 минут. По сравнению с мартом прошлого года рост составил 30 процентов.

Увеличение интернет-трафика подтверждают и операторы. Вследствие его резкого роста, в частности, компания O2 увеличила скорость соединения с нынешних 300 Гбит/с до 500 Гбит/с и стала первой компанией, которая обеспечивает скорость передачи информации на уровне не менее 1 Тбит/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 