Из-за гриппа в Высочине закрылись некоторые детские сады и начальные школы

Из-за роста заболеваемости гриппом с 29 января в Высочине закрылись некоторые детские сады и начальные школы. В школе поселка Стражек (район Ждяра) заболело 60% детей. Согласно последним данным, в краю Высочина на 100 тыс. жителей приходится 1356 заболевших, в районе г. Ждяр уже перейден эпидемический порог: на 100 тыс. человек там приходится 1700 больных гриппом.

Некоторые медицинские учреждения ввели карантин, отменив посещения больных. Ожидается, что школы и детские сады в Высочине возобновят работу с понедельника, 3 февраля.