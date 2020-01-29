Архив передач

Из-за гриппа в Высочине закрылись некоторые детские сады и начальные школы

Катерина Айзпурвит
29-01-2020
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Из-за роста заболеваемости гриппом с 29 января в Высочине закрылись некоторые детские сады и начальные школы. В школе поселка Стражек (район Ждяра) заболело 60% детей. Согласно последним данным, в краю Высочина на 100 тыс. жителей приходится 1356 заболевших, в районе г. Ждяр уже перейден эпидемический порог: на 100 тыс. человек там приходится 1700 больных гриппом.

Некоторые медицинские учреждения ввели карантин, отменив посещения больных. Ожидается, что школы и детские сады в Высочине возобновят работу с понедельника, 3 февраля.

 
 
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