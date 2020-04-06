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Из-за эпидемии «Вращающийся театр» в Чешском Крумлове отменил летний сезон 2020 г.

Катерина Айзпурвит
06-04-2020
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Южно-Чешский театр отменил представления летнего сезона на сцене «вращающегося театра» в г. Чешский Крумлов по причине неопределенной ситуации с эпидемией коронавируса. Сезон должен был начаться 3 июня и включал 86 представлений. Большинство билетов (почти 50 000) было уже продано. Южно-Чешский театр обещает вернуть деньги зрителям.

Театр отменяет сезон впервые за свою более чем 60-летнюю историю. Уникальная конструкция, где зрительный зал вращается внутри кольцевой сцены, была создана в 1958 году усилиями чешского театрального архитектора и художника латышского происхождения Джоана Бремса и режиссера Отто Гааса.

 
 
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