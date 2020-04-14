Из-за эпидемии в Моравии в традиционное время не состоится обряд «Конница королей»

В этом году в в моравском поселке Влчнов не состоится народный обряд «Конница королей», который традиционно проводится в последние выходные мая. Решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. В настоящее время организаторы решают будет ли мероприятие перенесено на другое время или отменено полностью.

В 2011 г. «Конница королей», или «Езда королей», была внесена в Список наследия ЮНЕСКО. Этнографы считают, что традиция могла появиться после побега венгерского короля Матьяша I Корвина от своего тестя, чешского короля Иржи из Подебрад. Юноша бежал, переодевшись в женское платье, в девичьем головном уборе с вплетенными в него лентами, держа во рту розу, чтобы не выдать себя голосом. На роль короля ежегодно избирается мальчик в возрасте 10–12 лет, который в течение всего дня должен хранить молчание. Обряд описан в романе чешского писателя Милана Кундеры «Шутка».