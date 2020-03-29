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Из-за эпидемии коронавируса экономика Чехии потеряет 5,1%

Антон Каймаков
29-03-2020
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По прогнозу Минфина, экономика страны из-за эпидемии коронавируса потеряет в 2020 году около 5,1%. По оценке Министерства промышленности, стране к 30 июня уже будет не хватать 600-700 миллиардов крон (по актуальному курсу – 26 млрд евро).

Как было заявлено во время дискуссионной программы телеканала Prima министром промышленности Карелом Гавличеком, правительство намерено выделить на поддержку экономики посредством прямых перечислений 100 миллиардов крон (3,7 млрд евро), а в форме беспроцентных кредитов и иного вида мер – 900 млрд крон (33,3 млрд евро).

 
 
 
 
 
 
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