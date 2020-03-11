Из-за эпидемии коронавируса чешские законодатели остановили свою работу

Чешские депутаты преждевременно завершили текущее заседание Нижней палаты Парламента Чешской Республики. Спикер Радек Вондрачек считает, что риск распространения коронавируса среди чешских законодателей во время ежедневных обсуждений поправок и законов – «слишком велик». Именно поэтому законодатели приняли предложение своего председателя приостановить свою работу и вновь вернуться в зал заседаний лишь в апреле. До начала новой сессии собираться будут лишь члены отдельных комитетов.

Радек Вондрачек считает, что принятое решение полностью оправдано и имеет превентивный характер. «Дело в том, что во время заседаний в Палате депутатов, включая законодателей, секретарей, ассистентов и иных сотрудников, одновременно находится около 600 человек. Достаточно одного зараженного и все отправятся в карантин», – подчеркнул глава фракции социал-демократов Ян Хвойка.