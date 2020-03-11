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Из-за эпидемии коронавируса чешские законодатели остановили свою работу

Антон Каймаков
11-03-2020
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Чешские депутаты преждевременно завершили текущее заседание Нижней палаты Парламента Чешской Республики. Спикер Радек Вондрачек считает, что риск распространения коронавируса среди чешских законодателей во время ежедневных обсуждений поправок и законов – «слишком велик». Именно поэтому законодатели приняли предложение своего председателя приостановить свою работу и вновь вернуться в зал заседаний лишь в апреле. До начала новой сессии собираться будут лишь члены отдельных комитетов.

Радек Вондрачек считает, что принятое решение полностью оправдано и имеет превентивный характер. «Дело в том, что во время заседаний в Палате депутатов, включая законодателей, секретарей, ассистентов и иных сотрудников, одновременно находится около 600 человек. Достаточно одного зараженного и все отправятся в карантин», – подчеркнул глава фракции социал-демократов Ян Хвойка.

 
 
 
 
 
 
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