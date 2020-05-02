Из-за эпидемии иностранные посольства в Праге переносят празднование Дня Победы в интернет

Празднование окончания Второй мировой войны посольства иностранных государств, расположенные в Праге, из-за эпидемии коронавируса проведут в уменьшенном формате. Большинство мероприятий перенесено в интернет на сайты и в социальные сети. Посол Словакии Петер Вайсс выступит с речью по «Чешскому Радио».

В 2020 г. отменено проведение «Конвоя свободы» – автопробега старинных военных джипов из Праги в Пльзень, в организации которого традиционно принимает участие посольство США. Вместо этого посол Стивен Кинг опубликовал в интернете приветственную речь, в которой напоминает о роли США в освобождении Южной и Западной Чехии, а также то, что эта роль замалчивалась в годы власти в стране компартии.

Посольство Великобритании сообщает, что отметит 75-летие окончания войны в соцсетях и проведет в ограниченном формате ряд траурных мероприятий совместно с Чешской армией и другими представителями чешской стороны.

Посольство России традиционно отмечало День Победы 9 мая, проводя по случаю Дня Победы торжественный прием, на котором обычно присутствовали чешские общественные деятели и деятели культуры и выступал с речью президент Чехии Милош Земан. На вопрос агентства ЧТК о формате праздничных мероприятий в этом году посольство РФ ничего не сообщает.