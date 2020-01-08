Как показал обнародованный в среду, 8 января, опрос компании Pew Research Center, нацеленный на исследование взглядов и политических предпочтений в мире, из всех мировых лидеров чехи больше всего доверяют президенту России Владимиру Путину, а меньше всего - Си Цзиньпину.

Исследование общественного мнения проводилось в 33 странах мира и должно было выявить прежде всего отношение к главе США Дональду Трампу и проводимой им политике. Доверие Трампу высказали лишь 29% участников глобального опроса, Владимиру Путину – 33%, Ангеле Меркель – 46%, Си Цзиньпину – 28%, Эманюэлю Макрону – 41%.

В опросе, проведенном с мая по октябрь 2019 года, приняло участие в целом почти 37000 человек. При этом предпочтения граждан Западной Европы отличались от реакции граждан государств Вышеградской четверки - V4, в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия. В первом случае очки теряли Трамп и Путин, во втором опрошенные не жаловали Меркель. В Японии доверия явно не вызывает Си Цзиньпинь.

В Чехии Си Цзиньпину склонны доверять лишь 17% населения, Меркель – 25%, Трампу – 28%, Maкрону – 30%, а Путину – 33%. Аналогичные результаты показало исследование и в других странах V4, с той лишь разницей, что главе Российской Федерации в Словакии доверяют 49% респондентов, а в Польше лишь 15%.