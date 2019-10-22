Из пражского аэропорта можно улететь в 121 город мира

На табло пражского аэропорта им. В. Гавела в зимнем сезоне появятся шесть новых направлений, в том числе Львов, Флоренция и Бейрут, и 15 авиарейсов. В целом из столичной воздушной гавани с 27 октября до конца марта будут выполняться полеты в 121 город 46 стран мира.

Больше всего полетов, 93 в неделю, будет по – прежнему совершаться в Лондон. На второе место по частоте авиаперевозок вышла Moсква, третье занял Aмстердам. Об этом ČTK информировала администрация аэропорта. Новшеством для авиапассажиров станут и рейсы в Харьков, Пермь, Кишинев, Касабланку, Нур – Султан, Одессу, Тревизо, Биллунд в Дании, Кефлавик в Исландии.