Из пражских мостовых постепенно вынут брусчатку, сделанную из камня еврейских надгробий

Как сообщает Чешское телевидение, постепенно из пражских мостовых будут вынимать камни, сделанные из надгробий еврейских кладбищ. Еврейская община столицы поместит эти камни на Старом еврейском кладбище в районе Жижков.

На таких камнях с обратной стороны можно найти фрагменты надписей. В ближайшее время мэрия и еврейская община подпишут специальный меморандум, которым все фрагменты надгробий, обнаруженные при ремонтных работах, будут передаваться общине.

На происхождение камня мостовых Праги в январе 2019 г. обратила внимание ВВС. Директор Пражского еврейского музея сообщил журналистам, что по его данным, брусчатка в центре города из гранита с заброшенных еврейских кладбищ появилась около 1987 года, поскольку власти ЧССР не видели смысла в их сохранении.