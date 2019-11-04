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Из пражских мостовых постепенно вынут брусчатку, сделанную из камня еврейских надгробий

Катерина Айзпурвит
04-11-2019
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Как сообщает Чешское телевидение, постепенно из пражских мостовых будут вынимать камни, сделанные из надгробий еврейских кладбищ. Еврейская община столицы поместит эти камни на Старом еврейском кладбище в районе Жижков.

На таких камнях с обратной стороны можно найти фрагменты надписей. В ближайшее время мэрия и еврейская община подпишут специальный меморандум, которым все фрагменты надгробий, обнаруженные при ремонтных работах, будут передаваться общине.

На происхождение камня мостовых Праги в январе 2019 г. обратила внимание ВВС. Директор Пражского еврейского музея сообщил журналистам, что по его данным, брусчатка в центре города из гранита с заброшенных еврейских кладбищ появилась около 1987 года, поскольку власти ЧССР не видели смысла в их сохранении.

 
 
 
 
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