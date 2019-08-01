Из Праги откроется регулярное авиасообщение с Кишиневом

Тимур Кашапов
01-08-2019
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18 декабря будет открыт прямой рейс, который свяжет Прагу и столицу Молдавии Кишинев. Рейс будет выполнять венгерский лоукостер WizzAir на самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 пассажиров.

Полеты по новому маршруту будут осуществляться два раза в неделю по средам и воскресеньям. В случае высокого спроса рейс станет круглогодичным. По оценкам пражского аэропорта, маршрутом смогут воспользоваться до 32 тыс. человек в год. Стоимость авиабилета в один конец составит от 1700 до 3000 крон (от 60 до 112 евро).

 
 
 
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