Из Праги откроется регулярное авиасообщение с Кишиневом

18 декабря будет открыт прямой рейс, который свяжет Прагу и столицу Молдавии Кишинев. Рейс будет выполнять венгерский лоукостер WizzAir на самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 пассажиров.

Полеты по новому маршруту будут осуществляться два раза в неделю по средам и воскресеньям. В случае высокого спроса рейс станет круглогодичным. По оценкам пражского аэропорта, маршрутом смогут воспользоваться до 32 тыс. человек в год. Стоимость авиабилета в один конец составит от 1700 до 3000 крон (от 60 до 112 евро).