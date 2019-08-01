Из Праги откроется регулярное авиасообщение с Кишиневом

18 декабря будет открыт прямой рейс, который свяжет Прагу и столицу Молдавии Кишинев. Рейс будет выполнять венгерский лоукостер WizzAir на самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 пассажиров.
Полеты по новому маршруту будут осуществляться два раза в неделю по средам и воскресеньям. В случае высокого спроса рейс станет круглогодичным. По оценкам пражского аэропорта, маршрутом смогут воспользоваться до 32 тыс. человек в год. Стоимость авиабилета в один конец составит от 1700 до 3000 крон (от 60 до 112 евро).
Белорусу, участвовавшему в боях на стороне ДНР, грозит в Чехии 15 лет за терроризм
«Когда мой отец писал Сталину, Мейерхольд был уже мертв»
ЦБОП ЧР: украинцы занимаются сбором платы за «крышевание» бизнеса соотечественников
Кредит для молодоженов – дают, но не берут
Кто купил билетов пачку? Столетие чехословацкой лотереи