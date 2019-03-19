Из музеев Чехии в Москву привезли три картины Ильи Репина

Антон Каймаков
19-03-2019
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В Третьяковской галерее открылась выставка, посвященная 175 –летию со дня рождения Ильи Репина. В Москву были отправлены, также картины, хранящиеся в коллекциях чешских музеев – в Национальной галерее Праги, в Галерее современного искусства в Градце-Кралове и в собрании Пражского Града. Некоторые картины демонстрировались в России только раз, некоторые вообще никогда. Например, полотно «Крестный ход в дубовом лесу» привозили лишь один раз в 1891 году. Кроме этой картины Чехией для выставки также предоставлены полотна – «Автопортрет за работой» 1915 года и портрет матери художника 1867 года, который в Москве выставляли в 1958 году.

 
 
 
 
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