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Из Чехии в Боснию и Герцеговину отправился конвой с гуманитарной помощью для беженцев

Катерина Айзпурвит
10-01-2020
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Из края Рокицаны вышел конвой с гуманитарной помощью, которую Чешская Республика направляет в Боснию и Герцеговину для распределения среди беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. В Сараево направляются четыре грузовика, которые доставят спальные мешки, покрывала, дождевики и столовые приборы на сумму 2,3 млн крон.

Конвой проследует до Брно, откуда 13 января в течение одного дня должен доехать до складов Красного Креста в боснийской столице. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. Распределение помощи среди мигрантов будут осуществлять местные структуры.

 
 
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