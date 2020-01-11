Иван Бартош был переизбран на пост председателя Чешской пиратской партии

Председателем партии «пиратов» следующие два года будет вновь Иван Бартош, который был переизбран на новый срок. Он обошел других кандидатов в ходе голосования, которое состоялось в рамках общереспубликанского съезда партии в Остраве.

В выборах приняло участие 63,4% членов партии «пиратов». Помимо присутствия на съезде, голосовать можно было по интернету.

Чешская пиратская партия относится к парламентской оппозиции и занимает 22 кресла из 200 в Нижней палате. В Сенате и в Европейском парламенте у партии по три представителя. Членом «пиратов» является мэр Праги Зденек Гржиб. Партия относит себя к либеральному крылу, выступает за прозрачность политики, защиту демократии и окружающей среды. В повестке партии – также легализация марихуаны в Чехии.