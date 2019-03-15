Историк: Чехословакия желала начала войны с Гитлером

Большинство граждан Чехословакии желало начала войны с нацистской Германией, сообщил в пятницу на конференции по случаю 80-й годовщины начала оккупации страны директор Института по изучению тоталитарных режимов Зденек Газдра.

«В 1939 году масштабов грядущего военного конфликта никто не мог предугадать. В то время, когда большинство европейских государств надеялось избежать войны, чехи желали ее начала, понимая, что только таким образом они смогут сохранить национальную самобытность и избежать германизации», - сообщил чешский историк.

«После начала оккупации страны, участниками активного противостояния стали тысячи чехов и словаков как на родине, так и за рубежом. Это сыграло немаловажную роль в достижении поставленных целей на международной арене, главная из которых заключалась в возобновлении после войны самостоятельной Чехословакии», - цитирует Зденека Газдру чешское информагентство ЧТК.

Конференция, посвященная событиям 1939 года, проходит в Зеленом зале Коловратского дворца, там, где 80 лет назад, в три часа утра собралось правительство Рудольфа Берана на своем экстренном заседании после начала оккупации.