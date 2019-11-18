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Историческое и Новое здания Национального музея объединил туннель с мультимедийной экспозицией

Антон Каймаков
18-11-2019
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Туннель, который после реконструкции Исторического здания пражского Национального музея связал его с Новым зданием, бывшим Федеральным собранием Чехословакии, открылся для посещений. В настоящее время в нем располагается мультимедийная выставка «Моменты истории», повествующая о столичной Вацлавской площади.

Выставка, охватывающая период с момента образования Чехословакии в 1918 году до рубежа двух тысячелетий, создана при помощи 38 лазерных проекторов. По своим размерам пражская мультимедийная выставка этого рода – двустороння проекция общей протяженностью в 112 метров – занимает второе место в мире. До конца недели мультимедийная выставка «Моменты истории» в туннеле между Историческим и Новым зданиями Национального музей, как и выставка к 30-летию «бархатной» революции открыта для посещений бесплатно.

 
 
 
 
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