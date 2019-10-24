Архив передач

Исторический центр Праги может быть внесен в число объектов культурного наследия, находящихся под угрозой

Тимур Кашапов
24-10-2019
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Исторический центр Праги, который был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, может быть внесен в число объектов культурного наследия, находящихся под угрозой. Включение объекта в данный список призвано привлечь к его охране Фонд всемирного наследия, а также обратить внимание всего мира на сложившуюся ситуацию.

Как отмечают в ЮНЕСКО, город и чешское государство не защищают ценности, которые послужили причиной включения исторического центра Праги в список Всемирного культурного наследия. Эксперты организации, в частности, обращают внимание на присутствие в Праге высотных зданий и планы по строительству новых «небоскребов», а также упоминают о готовящемся Законе о строительстве, который предусматривает изменение процесса выдачи разрешений на строительство.

Представители ЮНЕСКО также потребовали пересмотреть план развития столицы. Как отмечается в их отчете, «теперь только от Праги и Чешской Республики зависит, удастся ли изменить текущее положение».

Тимур Кашапов
24-10-2019
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