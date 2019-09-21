Исследование: У половины чешских тинейджеров наблюдается интернет-зависимость

Чешская антитабачная коалиция, со ссылкой на ряд исследований, сообщила о том, что половина чешский тинейджеров страдает от интернет-зависимости, а у взрослого населения наблюдается нездоровая увлеченность социальными сетями. В опубликованном организацией пресс-сообщении упоминается также об одновременном снижении у тинейджеров пристрастия к спиртному и табаку, соответственно, на треть и на половину (с 2011 года).

По данным различных исследований, Чехия занимает седьмое место в мире по уровню пристрастия молодежи к online-играм. В возрастной группе от 16 до 24 лет данным видом игр в той или иной степени увлечены три четверти мужчин и 60% женщин.

По данным NetMonitor (2018 год), Интернетом в Чехии пользуется 7,7 миллиона граждан старше 10 лет. А агентство STEN/MARK выяснило, что социальными сетями ежедневно или же несколько раз в неделю пользуется 90% респондентов, принявших участие в опросе. Ежедневно, в среднем, чешские граждане проводят в социальных сетях по 149 минут (2018 год). Упомянутый показатель постоянно увеличивается.