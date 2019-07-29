Исследование STEM: 53% чешских граждан недовольно работой судов

Антон Каймаков
29-07-2019
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Чуть более половины чешских граждан (53%) выражают недовольство работой судов и прокуратур страны. Треть респондентов высказывается за осуществление радикальной реформы судебной системы. Таков результат исследования общественного мнения, проведенного агентством STEM.

Удовлетворенность работой судов чаще высказывают молодежь, недовольство присуще гражданам старше 60 лет, а также предпринимателям.

За радикальную реформу судебной системы высказываются 32% чешских граждан. 63% респондентов уверены, что действующую систему нужно совершенствовать, но реформа ей не нужна.

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