Исследование: Система медицинского страхования не готова к кризису

По результатам проведенного исследования, охватившего семь медицинских страховых компаний, работающих в Чехии, Высшая экономическая школа заявила о неготовности сектора медстрахования страны к ухудшению экономической ситуации и возможному кризису. Аналитики обращают внимание на то, что за период экономического роста медицинские страховые компании не смогли создать достаточных финансовых резервов. Констатируется, что некоторые компании не располагают даже минимальными накоплениями, позволяющими им работать в течение месяца. Доходы профильных компаний растут ощутимо медленнее, чем расходы, подчеркивают исследователи.