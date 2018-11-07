Исследование: Система инклюзивного образования не работает, считают 79% директоров школ

Антон Каймаков
07-11-2018
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Главные проблемы сферы чешского базового школьного образования – чрезмерная бюрократия, недостаток финансов и актуально применяемая система инклюзивного образования. Таков результат исследования, осуществленного компаниями Tutor и Edulab.

Что касается внедренной системы инклюзии, то, по мнению 79% школьных директоров, она не работает. Старая система, по их мнению, была проще, эффективней, намного дешевле и была избавлена от лишнего администрирования. Положительно о действующей системе инклюзивного образования отзываются лишь 14% респондентов.

 
 
 
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