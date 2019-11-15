Исследование: Половина граждан моложе 30 лет отягощена кредитами

Каждый второй чешский гражданин моложе 30 лет является должником и выплачивает банкам тот или иной вид кредита. Результаты соответствующего исследования опубликовала компания KRUK, осуществляющая административную работу, касающуюся дебиторских задолженностей.

По данным KRUK, первый кредит чешские граждане оформляют уже в возрасте около 24 лет. Главную роль при выборе кредита играют условия его погашения, а также процентные ставки. Чаще всего молодые чешские граждане берут деньги взаймы для приобретения недвижимости, осуществления того или иного вида реконструкций или же на покупку автомобиля. Не редкость, когда деньги одалживаются для погашения предыдущих кредитов.