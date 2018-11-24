Исследование: На рождественские подарки будет потрачено по 288 евро

Половина чешских граждан планирует в этом году потратить на рождественские подарки своим близким большую сумму, чем в прошлый раз. Средний показатель стоимости «подарочной корзины» составляет 7500 крон (288,4 евро). Исследование осуществила компания «Рpm factum research».

Участники опроса, в среднем, намерены преподнести подарки 5 своим домочадцам и возлюбленным. Больше всего тратить на подарки намерены граждане в возрасте от 30 до 59 лет – около 9000 крон (346 евро). 14% респондентов намерены приобрести подарки на сумму более 10 тысяч крон (384,5 евро). Щедрее женщины, чем мужчины.