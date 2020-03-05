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Исследование: Лишь 2% чешских граждан способно точно отличить дезинформацию от правды

Антон Каймаков
05-03-2020
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Согласно результатам исследования мобильного оператора T-Mobile, осуществленного при участии 20 тысяч пользователей Facebook, только 2% чешских граждан, использующих данную социальную сеть, способны отличить дезинформацию или вымысел от правды. Участникам исследования, получившего название – «Правда или ложь? Реальность или вымысел?», было предложено дать свою оценку 12 различным историям, изложенным в коротких новостных сообщениях и электронных письмах. Наиболее устойчивыми к дезинформации, публикуемой в Facebook, оказались граждане с высшим образованием в продуктивном возрасте, проживающие в крупных городах. Самой уязвимой группой населения оказались дети и пенсионеры с низким уровнем образования. По средним показателям, граждане с вузовским образованием в возрасте от 35 до 44 лет правильно ответили на 9,4 вопроса. Показатель детей младше 15 лет – 7,6, пенсионеров старше 65 лет – 8,7, граждан старше 75 лет – 8,4.

 
 
 
 
 
 
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