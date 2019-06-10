Исследование: Граждане доверяют президенту и главе Конституционного суда

Антон Каймаков
10-06-2019
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По результатам опроса Центра изучения общественного мнения, самый высокий рейтинг доверия у президента Чешской Республики Милоша Земана и председателя Конституционного суда Павла Рыхетского. Каждому их упомянутых государственных деятелей доверяет 43% граждан. В случае Милоша Земана речь идет о снижении рейтинга доверия на 5%. Вдобавок, свое недоверие президенту высказало 49% респондентов. Рейтинг доверия на 3% снизился также и у главы КС. Количество респондентов высказывающих недоверие Павлу Рыхетскому составляет 28%. Показатели премьер Андрея Бабиша – 35% доверяющих и 60%, высказывающих противоположное мнение. Опрос осуществился в мае текущего года.

 
 
 
 
 
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