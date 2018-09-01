Исследование: дети родителей с высшим образованием стройнее и выше

Эва Туречкова
01-09-2018
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Дети родителей с высшим образованием достигают более высокого роста и в значительно меньшей степени страдают от ожирения, чем их сверстники из менее образованных семей.

Исследование, проведенное специалистами Факультета спорта брненского университета им. Масарика далее показало, что на рост существенным образом влияет режим питания во время созревания организма. По мнению экспертов, важную роль играет и то, съедает ли подросток школьный обед или нет. Генетика определяет рост на 80 процентов, остальные 20 зависят от качества питания и уровня здравоохранения.

«Некачественное питание тормозит, в крайнем случае останавливает рост организма», - утверждают ученые из брненского университета.

С начала 2015 года исследованию подверглись пять тысяч юношей и девушек в возрасте от 17 до 21 года. Среднестатистический рост чешских девушек в настоящее время составляет 166,3 см, молодые люди в среднем достигают роста 180,1 см.

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