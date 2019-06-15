Исследование: Чехии не хватает квалифицированных чиновников

Министерствам, а также чешским городским и сельским администрациям не хватает квалифицированных кадров. Соответствующее исследование осуществила аналитическая компания CEEC Research.

По результатам опроса, ситуацию могло бы изменить увеличение зарплат чиновников. Однако министр регионального развития Чехии Клара Досталова не готова выдавать прибавки по сплошному принципу, то есть всем. Другим способом привлечения на работу квалифицированные кадры, по данным аналитической компании, могло бы стать поднятие степени престижности позиций чиновников.