Исследование: чехи платят за отопление в пять раз больше, чем немцы

Чехи, проживающие в домах с центральным отоплением, платят за обогрев помещений в пять раз больше, чем жители Германии в аналогичном жилье. Затраты чехов на отопление составляют 3 процента от брутто-зарплаты, немцев – лишь 0,6%.

Данные предоставлены на основе исследования, проиведенного Объединением чешских, моравских и силезских обществ владельцев квартир (SVJ).

К системе центрального отопления в Чехии подключены свыше 1,5 миллионов квартир. По словам представителей Объединения тепловых и котельных сетей ЧР, цены на отопление в стране в 2020 году вырастут минимально либо останутся на прежнем уровне. В случае повышения цен подорожание, как правило, должно быть ниже уровня инфляции в межгодовом отношении.