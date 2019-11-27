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Исследование: чехи платят за отопление в пять раз больше, чем немцы

Лорета Вашкова
27-11-2019
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Чехи, проживающие в домах с центральным отоплением, платят за обогрев помещений в пять раз больше, чем жители Германии в аналогичном жилье. Затраты чехов на отопление составляют 3 процента от брутто-зарплаты, немцев – лишь 0,6%.

Данные предоставлены на основе исследования, проиведенного Объединением чешских, моравских и силезских обществ владельцев квартир (SVJ).

К системе центрального отопления в Чехии подключены свыше 1,5 миллионов квартир. По словам представителей Объединения тепловых и котельных сетей ЧР, цены на отопление в стране в 2020 году вырастут минимально либо останутся на прежнем уровне. В случае повышения цен подорожание, как правило, должно быть ниже уровня инфляции в межгодовом отношении.

 
 
 
 
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