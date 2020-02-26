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Исследование: 79% трудоустроенных в Чехии граждан не имеют возможности работать удаленно

Антон Каймаков
26-02-2020
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Как выяснило агентство LMC, занимающаяся посреднической деятельностью на трудовом рынке, 79% трудоустроенных в Чехии граждан не располагают возможностью выполнять свои трудовые обязанности удаленно, оставаясь дома. Частично это связано с тем, что их работодатели не предприняли необходимых мер, что предоставить работникам такую возможность. В остальных случаях удаленная работа невозможна из-за специфики выполняемых сотрудниками обязанностей. Речь идет, например, о строителях, врачах или шоферах.

В случае ограничений с перемещением граждан, связанных с распространением коронавируса, большинство чешских компаний ощутили бы значительные проблемы.

 
 
 
 
 
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