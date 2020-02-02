Исследование: 45% трудоустроенных чешских граждан недовольны своей работой

По результатам исследования консультационной компании Randstad, 45% 45% трудоустроенных чешских граждан недовольны своей работой. Высказываемые респондентами критические замечания касаются культурного уровня в их фирмах, общей атмосферы в коллективе, а также непосредственного начальства.

За последние 6 месяцев место работы сменило 20,5% чешских граждан продуктивного возраста. Еще свыше 20% активно занимаются поисками нового места работы (6,9%) или же изучают актуальное предложение на рынке, чтобы не пропустить интересную для них вакансию (15,3%).