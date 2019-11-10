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Исследование: 31% чешских граждан воспринимает ЕС позитивно

Лорета Вашкова
10-11-2019
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Согласно результатам опроса агентства Kantar CZ, позитивное отношение к Европейскому союзу сохраняет 31% чешских граждан. Два года назад данный показатель составлял 19%. Нейтральное отношение к ЕС сложилось у 37% жителей. Отрицательно на Евросоюз смотрит 31% чехов (два года назад – 41%). Информация была опубликована в рамках программы «Чешского Телевидения» «Вопросы Вацлава Моравеца».

Позитивную оценку ЕС, согласно информации Kantar CZ, чаще всего дают избиратели партии ТОР 09, объединения STAN (Старосты и независимые), христианских демократов и Пиратской партии. Положительно к Евросоюзу относится также большинство избирателей консервативной Гражданской демократической партии. Против ЕС высказываются сторонники компартии, движения Свобода и прямая демократия Томио Окамуры и движения «Триколор».

Положительно оценивают ЕС чаще молодые люди, граждане с высшим образованием и жители крупных чешских городов.

 
 
 
 
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