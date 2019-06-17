Ископаемое топливо уйдет на последний план

По мнению министра промышленности и торговли Карела Гавличека, выступившего на конференции, посвященной потенциалу возобновляемых источников энергии, ископаемое топливо в Чехии к середине 30-х годов уйдет на последний план. Он ожидает, что главная часть энергии, потребляемой в стране, будет вырабатываться АЭС, а второе место займут именно альтернативные источники. Министр повторил, что Чехия намерена постепенно отказываться от ископаемого топлива, в первую очередь угля, доведя его использование к 2035-40 году с сегодняшних почти 50% до 15%.