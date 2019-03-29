Иск с «социалистическим прошлым»

Антон Каймаков
29-03-2019
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Чехия требует взыскания арендной платы с брненской фирмы «Техмаш-Брно», являющейся чешской дочерней компании российского холдинга «Техмашэкспорт». Информацию опубликовало издание «Deník N».

Иск в суд был подан двумя чешскими госучреждениями – «Дипломатический сервис» и «Управление по защите имущественных интересов государства». Чешская сторона требует плату за использование принадлежащего ей земельного участка, на котором расположен бывший комплекс представительства советских машиностроительных предприятий.

В перешедших к «Техмаш-Брно» зданиях сегодня на основе арендного договора располагается супермаркет Billa, аптека, несколько небольших магазинов, склады и офисы. Как сообщает Deník N, «Техмаш-Брно» не платит за использование земельного участка, ссылаясь на договоры, заключенные в период существования СССР и Чехословакии. Однако, как обращает внимание издание, кроме права на «постоянное бесплатное использование», договором также обусловлен запрет на передачу или продажу принадлежащих СССР зданий третьим лицам без согласия чехословацкой стороны, в чьем владении находится земля.

Антон Каймаков
29-03-2019
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