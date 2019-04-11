Иск ЧР, которая не согласна с директивой по контролю над огнестрельным оружием, должен быть отклонен, заявила генеральный адвокат Суда ЕС

Суд Европейского Союза должен отклонить иск Чешской Республики, которая оспаривает обоснованность принятия директивы ЕС по контролю над огнестрельным оружием. Об этом заявила генеральный адвокат Суда Европейского Союза Элеанор Шарпстон. Ее мнение для суда не является обязательным, но суд в большинстве случаев соглашается с Шарпстон.

Новая директива ЕС призвана снизить угрозу терактов в странах ЕС. Чешская Республика ждет решения суда, прежде чем ужесточать правила владения огнестрельным оружием. В этом вопросе Чехию поддерживает Венгрия и Польша.