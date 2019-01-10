Иржи Секач признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Тимур Кашапов
10-01-2019
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Чешский нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач признан лучшим нападающим 17-й недели в КХЛ. В двух матчах он помог своей команде одержать две победы и заработал в них 3 очка. Обе шайбы Секача в ворота «Авангарда» и «Салавата Юлаева» стали победными, говорится в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

Лучшим вратарем был признан швед Магнус Хелльберг из петербургского СКА, лучшим защитником – канадец Даррен Диц из «Барыса», лучшим новичком – хоккеист ярославского «Локомотива» Илья Коновалов.

 
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