iROZHLAS: Министерство промышленности не прекратило выплату дотаций холдингу Agrofert

Mинистерство промышленности и торговли Чехии полностью не прекратило выплату дотаций компаниям холдинга Agrofert, невзирая на то, что Брюссель с декабря 2018 года не выделил на их финансирование средств. Об этом 8 июля информировал сервер «Чешского Радио» iROZHLAS.cz. «С декабря Минпромторг финансировал из чешского бюджета минимум один проект холдинга, финансирование еще одного проекта сейчас рассматривается», — сообщила серверу без приведения дальнейших подробностей пресс-секретарь ведомства Штепанка Филипова.

Из профилактических соображений выплату холдингу Agrofert утвержденных ранее субсидий в период с февраля 2017 г., когда премьер-министр Андрей Бабиш поместил его в трастовые фонды в связи с поправкой к закону о конфликте интересов, по настоящее время приостановил, например, Государственный аграрный интервенционный фонд (ГАИФ). Ранее он занимал пост министра финансов, одновременно оставаясь владельцем концерна Agrofert

Принятое ГАИФ решение – реакция на предварительное аудиторское заключение Еврокомиссии о наличии у А. Бабиша конфликта интересов, которое в конце мая — начале июня получил Минсельхоз.

Аналогичное решение было принято в отношении компаний, принадлежащих членам семьи министра сельского хозяйства Мирослава Томана. Данным субъектам будет отказано в выплате субсидий с 2 августа 2018 года, заявил директор ГАИФ Мартин Шебестиан.