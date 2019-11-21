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Ипотека в Праге значительно дороже, чем в других регионах Чехии

Тимур Кашапов
21-11-2019
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Ежемесячный платеж по ипотеке в Праге почти на 5 тыс. крон (около 180 евро) выше, чем в среднем по стране. Вместе с тем, разрыв между столицей и регионами продолжает расти: за последние 12 месяцев средний платеж по ипотеке в Праге увеличился на 35%, тогда как в остальной части страны – лишь на 18%. Такие данные опубликовал портал Ušetřeno.cz.

Как отмечается в аналитическом материале портала, прошлогоднее ужесточение условий выдачи ипотечного кредита оказало серьезное влияние на рынок недвижимости Чехии. Средняя стоимость недвижимости в столице выросла в годовом исчислении на 1,1 млн крон до 5,4 млн. В остальных регионах ЧР прирост составил 240 тыс., а средняя стоимость недвижимости – 3,1 млн крон.

 
 
 
 
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