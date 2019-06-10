Ипотечный взнос вырос до размера чистого среднего заработка жителя Праги

Стоимость квартир и процентные ставки по ипотечным кредитам в Чехии растут все больше и больше. Ежемесячный взнос за приобретенную трехкомнатную квартиру в Праге приблизился к размерам чистого среднего заработка жителя столицы. Все меньше граждан могут себе позволить подобное удовольствие, пишет экономический сайт «Е15». В результате такого изменения ситуации все больше семей предпочитают жилье снимать. Ежемесячная арендная плата, обращает внимание издание, может быть на треть ниже, чем ипотечный взнос с рассрочкой выплаты на 20 лет. Немаловажным обстоятельством является и введенное «Чешским национальным банком» правило, что взнос по ипотеке не может превышать 45% чистого ежемесячного дохода конкретного человека или семьи, на которую кредит оформляется.