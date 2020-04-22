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Ипотечная ставка в Чехии в марте составила 2,45%

Тимур Кашапов
22-04-2020
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Средняя ипотечная ставка в Чехии выросла в марте до 2,45% по сравнению с 2,42% в феврале. Таким образом, данный показатель вырос в третий раз подряд после 11 месяцев снижения. Такие данные опубликовала компания Fincentrum. Самый низкий уровень ставки по ипотечным кредитам был зафиксирован в декабре 2016 года - 1,77%. В результате удорожания объем выданных кредитов за последние три года сократился почти на 25%.

Специалисты подчеркивают, что последствия распространения коронавируса еще не затронули рынок ипотеки в полной мере, спад данного сегмента, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы. По оценкам некоторых аналитиков, в апреле-мае ипотечный рынок может сократиться примерно вдвое.

 
 
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